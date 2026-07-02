« Fraichoù » : l'application pour marcher à l’ombre !

Une nouvelle application vous permet de trouver les trajets les plus frais, et ce n’est pas du luxe en période de canicule !

Et si votre GPS ne vous indiquait plus seulement le chemin le plus rapide, mais aussi le plus agréable en période de fortes chaleurs ? C'est l'idée originale qu'a eue un jeune ingénieur informatique en créant Fraichoù, une application capable de proposer des itinéraires privilégiant les rues ombragées.

Face à la multiplication des épisodes de canicule, se déplacer à pied en ville peut rapidement devenir éprouvant. Entre les trottoirs surchauffés et les longues avenues exposées au soleil, quelques centaines de mètres peuvent faire une grande différence en matière de confort. C'est précisément ce constat qui a inspiré le créateur de Fraichoù.

Pour concevoir son application, l'ingénieur s'est appuyé sur plusieurs jeux de données accessibles en libre accès. Il a notamment croisé les cartes urbaines, la hauteur des bâtiments et les calculs d'ombres portées en temps réel. Grâce à ces informations, un algorithme est capable d'évaluer les portions de rue les plus protégées du soleil tout au long de la journée.

Le fonctionnement est particulièrement simple. L'utilisateur renseigne son point de départ ainsi que sa destination. L'application calcule alors deux propositions de trajet : le parcours le plus court et un itinéraire plus ombragé. Ce dernier rallonge parfois la marche de quelques centaines de mètres, mais permet d'éviter les axes les plus exposés et de bénéficier d'une température ressentie sensiblement plus agréable.

Selon les conditions météorologiques et l'environnement urbain, la différence entre les deux itinéraires peut représenter plusieurs degrés de température ressentie. Un écart loin d'être négligeable lors des journées les plus chaudes, notamment pour les personnes âgées, les enfants ou les piétons amenés à marcher longtemps.

L'application est née lors de la canicule du mois de mai dernier, avec l'ambition d'apporter une solution concrète aux effets du réchauffement climatique dans les villes. Déjà disponible à Rennes, Lille et Paris, Fraichoù est utilisée par plusieurs milliers de personnes. Son créateur travaille désormais à l'intégration de nouvelles communes afin d'étendre ce service à un nombre croissant d'utilisateurs.