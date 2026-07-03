Céline Dion dévoile "Bonjour, pardon, merci" avant ses concerts en France

Quelques semaines après la sortie de Dansons, composé par Jean-Jacques Goldman, Céline Dion poursuit son retour musical avec un deuxième inédit. Ce vendredi 3 juillet, la chanteuse québécoise dévoile Bonjour, pardon, merci, un morceau attendu par ses fans à quelques mois de son grand retour sur scène.

Disponible sur les plateformes de streaming, Bonjour, pardon, merci est accompagné d'une lyric video mise en ligne sur la chaîne YouTube officielle de l'artiste. Ce nouveau titre permet de retrouver une Céline Dion au timbre plus grave, portée par une mélodie plus rythmée que son précédent single.

Écrit par Ycare et composé par Renaud Rebillaud, le morceau repose sur un refrain fédérateur : « Bonjour, pardon, merci, je t'aime », une formule qui donne toute sa force au message de la chanson.