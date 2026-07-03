Céline Dion dévoile "Bonjour, pardon, merci" avant ses concerts en France
Publié : 3 juillet 2026 à 9h48 par Iris
Céline Dion dévoile "Bonjour, pardon, merci", son nouveau single écrit par Ycare et composé par Renaud Rebillaud. Un titre inédit qui précède sa très attendue série de concerts à Paris à partir de septembre.
Quelques semaines après la sortie de Dansons, composé par Jean-Jacques Goldman, Céline Dion poursuit son retour musical avec un deuxième inédit. Ce vendredi 3 juillet, la chanteuse québécoise dévoile Bonjour, pardon, merci, un morceau attendu par ses fans à quelques mois de son grand retour sur scène.
Disponible sur les plateformes de streaming, Bonjour, pardon, merci est accompagné d'une lyric video mise en ligne sur la chaîne YouTube officielle de l'artiste. Ce nouveau titre permet de retrouver une Céline Dion au timbre plus grave, portée par une mélodie plus rythmée que son précédent single.
Écrit par Ycare et composé par Renaud Rebillaud, le morceau repose sur un refrain fédérateur : « Bonjour, pardon, merci, je t'aime », une formule qui donne toute sa force au message de la chanson.
Bonjour, pardon, merci, un titre inspiré d'une prière hawaïenne
Le choix de ces quatre mots n'est pas anodin. Selon Ycare, Bonjour, pardon, merci s'inspire d'une prière hawaïenne qui invite à exprimer chaque jour la gratitude, le pardon et l'amour. Une philosophie qui traverse l'ensemble des paroles et donne au morceau une dimension profondément positive.
Pour cette nouvelle collaboration, Céline Dion s'entoure de deux auteurs-compositeurs incontournables de la scène française. Renaud Rebillaud, déjà à l'origine de nombreux succès pour Gims, Sexion d'Assaut, Kendji Girac, Vitaa, Slimane ou encore Louane, signe la composition. De son côté, Ycare apporte des paroles empreintes de bienveillance et d'espoir.
La sortie de Bonjour, pardon, merci intervient à quelques semaines du retour très attendu de Céline Dion sur scène. Dès le mois de septembre, la chanteuse donnera une série exceptionnelle de 26 concerts à la Paris La Défense Arena, rebaptisée Plenitude Arena, marquant ainsi son grand retour devant le public français.
Si aucun nouvel album n'a encore été officiellement confirmé, ces deux premiers singles laissent fortement entrevoir un projet inédit dans les prochains mois. Après Dansons et désormais Bonjour, pardon, merci, Céline Dion poursuit en tout cas son retour musical avec deux chansons inédites qui annoncent une nouvelle étape de sa carrière.