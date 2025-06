Premier Festival Vins et Festins : une édition pleine de promesses

Découvrez toute la richesse et la diversité des vignobles locaux, dans une ambiance chaleureuse et festive. Le Campo Santo d'Orléans vibrera au rythme des vignobles ligériens, les 19 et 20 juillet, à l’occasion de la première édition du Festival Vins et Festins. Cet événement inédit célèbre la richesse des vins de la région de la Loire (mais pas que !) dans une ambiance conviviale, festive et accessible à tous.

Dégustations de vins avec des vignerons rigoureusement sélectionnés, ateliers découvertes autour du vin, stands alimentaires proposés par des restaurants locaux et animations musicales en fin de journée, sont au programme de ces deux jours.

Au programme :

- Plus de 30 vignerons de la Loire et autres régions : Domaine Portier, Domaine Clot Saint Fiacre, Vignoble Malidain, Domaine Baudry, Domaine Follet-Ramillon…

- Musique d'ambiance et final avec set DJ et saxo du Syndisc', chaque jour de 14H30 à 21H.

- De nombreux stands de restauration sur place : Canotto, Chien Chaud, Chopine, Cui-cui Prestations, Dariole, Victor Le Fromager

- Des ateliers : Présentation de la région de la Loire, initiation à la dégustation à l'aveugle, découverte du métier de vigneron...

Le festival met un point d’honneur à rendre la culture du vin ouverte, ludique et chaleureuse, même pour les néophytes. Petits et grands sont les bienvenus pour profiter ensemble de ce moment de partage.

En clôture du week-end, une Paulée aura lieu dimanche de 19h à 23h ; un dîner convivial en hommage à la tradition bourguignonne qui célèbre la fin des vendanges. Ce repas unique sera cuisiné par la cheffe Marie Gricourt du restaurant GRIC, et les places sont disponibles à la réservation ici.

Le festival se veut également solidaire. Les bénéfices seront reversés à une cause en faveur des enfants dans le besoin.

Une belle occasion de savourer et partager, tout simplement !

Infos pratiques :

- Parking de l'Hôtel de ville, situé sous l'emplacement du festival : Parking de la Cathédrale, situé à 250 mètres.

- Tram : Arrêt Cathédrale - Hôtel de ville, ligne B, à 50 mètres

Pour votre santé, attention à l’abus d’alcool