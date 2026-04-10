La Lituanie propose plusieurs solutions pour relancer les naissances dans le pays, et parmi elles, inciter les jeunes à aller en discothèque.

Face au vieillissement de la population et au déclin du taux de natalité, Emmanuel Macron n’est pas le seul dirigeant à se préoccuper de l’avenir démographique. La Lituanie s’attaque également à ce défi avec une série de mesures inédites visant à encourager la naissance de nouveaux enfants.

Dans ce pays balte, le gouvernement planche sur des initiatives variées pour créer un environnement propice aux rencontres et à la constitution de familles. L’une des propositions les plus surprenantes : inciter les jeunes à fréquenter les discothèques et à participer à des soirées dansantes. L’idée est simple mais stratégique : favoriser les interactions sociales pour stimuler la naissance de futurs enfants. Ces événements festifs ne sont qu’un exemple de la volonté des autorités de créer un contexte général favorable à la rencontre et à la parentalité.

Parallèlement, le gouvernement lituanien souhaite récompenser les communes les plus engagées en faveur des familles, avec la création d’un prix dédié. L’objectif est de stimuler l’action locale et de mettre en lumière les initiatives qui rendent la vie familiale plus attractive et plus facile.

Bien sûr, les mesures économiques et fiscales restent au cœur de la stratégie. Le président lituanien envisage de supprimer l’impôt sur le revenu pour les parents de deux enfants ou plus, jusqu’à 1 400 € de salaire net, et d’accorder des allégements fiscaux aux entreprises qui embauchent des parents de familles nombreuses. Ces dispositions visent à alléger le poids financier des familles et à encourager la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.

À compter de juin 2026, la prime de naissance sera également revalorisée, passant à 1 036 €, renforçant ainsi le soutien direct aux familles.