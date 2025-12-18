Star Academy : Ebony en tournée, Paris complet en quelques minutes

Finaliste remarquée de la dernière saison de la Star Academy, Ebony accélère son entrée dans le paysage musical. Un an après la fin de l’émission, la chanteuse n’a dévoilé que deux titres, Unforgettable et Rage, mais elle prépare activement la suite et confirme que son premier album est en cours d’écriture.

Malgré un répertoire encore court, Ebony multiplie déjà les scènes. Elle s’est produite dans plusieurs festivals et figure sur des affiches majeures prévues pour l’été 2026.

Une première tournée annoncée

La chanteuse officialise désormais sa première tournée, baptisée Conception Tour. Selon son entourage, il s’agit d’un avant-goût de l’univers scénique qu’elle développe actuellement. La tournée reste volontairement limitée, avec cinq dates programmées entre février et mars 2026.

Le coup d’envoi est prévu le 24 février à la Maroquinerie à Paris, avant des passages à Nantes, Tourcoing, Bruxelles et Bordeaux. Un teaser accompagnant l’annonce révèle un extrait inédit aux sonorités afropop, laissant entrevoir la direction artistique du projet.

Concert parisien complet en trois minutes

L’annonce déclenche un fort engouement. A Paris, les billets mis en vente à 31 euros disparaissent en trois minutes seulement. La salle de la Maroquinerie, d’une capacité d’environ 500 places, affiche complet quasi instantanément.

Dans les autres villes, les prix varient entre 25 et 26 euros. Cette rapidité de vente confirme l’intérêt du public issu de la Star Academy, mais aussi d’un public plus large, attiré par la personnalité et le discours de Ebony.

Vers une date supplémentaire à Paris ?

Face à cette demande, une nouvelle date parisienne pourrait être envisagée. D’autant plus que Ebony connaît déjà bien la Maroquinerie, où elle est récemment montée sur scène en invitée surprise.

En attendant, la tournée marque un premier test grandeur nature pour l’artiste, avant la sortie de son album attendu.