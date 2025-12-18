Amir annule son concert à Grenoble mais improvise un live devant la salle pour ses fans
Publié : 18 décembre 2025 à 14h54 par Elodie Quesnel
Amir a du annuler son concert à Grenoble en dernière minute suite à l'absence de l'un de ses musiciens. Pour se faire pardonner, il a improviser un petit live devant la salle.
C’est une mauvaise nouvelle qui s’est finalement transformée en moment unique pour une centaine de fans du chanteur Amir. De passage à Grenoble, ce mercredi 18 décembre, pour un concert de sa tournée C Tour, l’ancien candidat de The Voice a dû faire une annonce qu’aucun artiste n’a envie de faire : annuler son concert à la dernière minute.
L’un des musiciens, Édouard, son guitariste, a dû être hospitalisé. Impossible pour l’artiste de monter sur scène et d’assurer son concert, privé d’un membre essentiel de son groupe.
Après cette annonce, Amir a décidé de proposer à ses fans une séance de dédicaces et un mini-concert.
Quelques minutes plus tard, Amir a tenu parole en revenant avec une guitare et ses musiciens pour un set acoustique qui a ravi ses fans.