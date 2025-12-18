Amir annule son concert à Grenoble mais improvise un live devant la salle pour ses fans

C’est une mauvaise nouvelle qui s’est finalement transformée en moment unique pour une centaine de fans du chanteur Amir. De passage à Grenoble, ce mercredi 18 décembre, pour un concert de sa tournée C Tour, l’ancien candidat de The Voice a dû faire une annonce qu’aucun artiste n’a envie de faire : annuler son concert à la dernière minute.

L’un des musiciens, Édouard, son guitariste, a dû être hospitalisé. Impossible pour l’artiste de monter sur scène et d’assurer son concert, privé d’un membre essentiel de son groupe.

Après cette annonce, Amir a décidé de proposer à ses fans une séance de dédicaces et un mini-concert.

Quelques minutes plus tard, Amir a tenu parole en revenant avec une guitare et ses musiciens pour un set acoustique qui a ravi ses fans.