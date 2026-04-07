Sabrina Carpenter dévoile le clip complètement déjanté de « House Tour »

Le 6 avril 2026, Sabrina Carpenter a dévoilé le clip de son titre House Tour dans lequel elle explore une esthétique à rebours de son image de popstars. Dans cette courte vidéo, elle incarne un membre d’un trio de voleuses complété par les actrices Margaret Qualley et Madelyn Cline. Ensemble, elles s’introduisent dans une immense villa de luxe et sèment le chaos : dressing retourné, tenues improvisées, piscine, objets loufoques volés… tout y passe. L’ambiance est clairement cinématographique, avec une narration construite et des scènes qui s’enchaînent comme un court-métrage.

Le clip puise directement dans l’univers des films de gangsters, mais aussi de films plus récents avec une mise en scène stylisée et presque ironique. Ce mélange donne un clip dans la lignée de ses précédents, à la fois fun, visuel et rempli de références. Tout au long de la vidéo, Sabrina Carpenter joue avec son image. Entre sensualité, luxe et second degré, elle détourne les codes de la pop et de la célébrité dans lesquels certains ont voulus l’enfermer.

House Tour est extrait de son album Man’s Best Friend sorti en 2025. Le morceau mélange pop et dance accompagné de parole pleines de sous-entendus et d’humour, dans lesquels Sabrina Carpenter imite un homme qui veut prouver sa richesse en montrant toute sa maison à une femme. Avec ce clip, Sabrina Carpenter confirme que son univers artistique est pensé au-delà de la musique. En co-réalisant la vidéo, elle s’impose comme une véritable créatrice visuelle, capable de construire une cohérence entre ses chansons et ses images.