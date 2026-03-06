"Michael" : le biopic sur Michael Jackson finalement en deux parties

Le biopic consacré à Michael Jackson fait partie des films musicaux les plus attendus des prochains mois. Prévu dans les salles françaises le 22 avril, le long-métrage retrace la trajectoire exceptionnelle de l’artiste surnommé le "Roi de la Pop".

Dans ce projet produit par le studio Lionsgate, le rôle principal est interprété par Jaafar Jackson, neveu du chanteur. Depuis l’annonce du film, les fans se demandaient comment la vie et la carrière de Michael Jackson pourraient être résumées en un seul long-métrage.

Une rumeur persistante évoquait donc une solution : raconter son histoire en deux films. Une hypothèse désormais confirmée par les dirigeants du studio.

Le biopic Michael aura bien une suite

Lors d’une conférence financière organisée par la banque Morgan Stanley, le directeur financier de Lionsgate a révélé que le projet devrait effectivement se décliner en deux parties.

Selon lui, l’équipe dispose déjà de suffisamment de matière pour raconter d’autres chapitres de la vie de Michael Jackson. Le premier montage du film aurait même atteint près de trois heures et demie avant d’être réduit pour sa sortie en salles.

La première partie devrait finalement durer environ 2h10. Elle couvrira les débuts du chanteur, son ascension fulgurante et une partie importante de sa carrière solo.

Certaines images de la bande-annonce laissent penser que le récit s’arrêtera autour de la période des albums Bad et Dangerous, deux étapes majeures dans la carrière de l’artiste à la fin des années 1980 et au début des années 1990.

Le studio envisage donc déjà un second film pour raconter les années suivantes, marquées par les tournées mondiales, les albums à succès et les périodes plus controversées de la vie du chanteur.

La sortie de cette éventuelle deuxième partie dépendra toutefois de l’accueil réservé au premier film par le public. Selon les premières estimations du studio, une suite pourrait arriver entre 2027 et 2028 si le succès est au rendez-vous.

Avec une carrière s’étendant sur plusieurs décennies et des albums mythiques comme Thriller, Bad ou Dangerous, la vie de Michael Jackson offre en effet suffisamment de matière pour un projet cinématographique en plusieurs chapitres.