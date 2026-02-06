Suppressions de postes dans l’Éducation nationale : la démographie, un prétexte budgétaire ?

Le projet de loi de finances définitivement adopté cette semaine fait des mécontents, et l’Éducation nationale figure parmi les grands perdants.

À la rentrée 2026, près de 4 000 postes d’enseignants devraient être supprimés, dont environ 2 000 dans le premier degré. Une décision justifiée par le gouvernement au nom d’une baisse historique du nombre d’élèves, mais dont les implications juridiques et budgétaires vont bien au-delà de la simple démographie scolaire.

Selon le ministère de l’Éducation nationale, cette réduction d’effectifs s’explique par une « chute démographique absolument vertigineuse ». Dès la rentrée prochaine, 150 000 élèves de moins sont attendus dans les établissements scolaires. Pour l’exécutif, cette évolution rendrait mécaniquement nécessaire une adaptation des moyens humains.

Pourtant, cette lecture est contestée par de nombreux observateurs. En réalité, la baisse du nombre d’élèves n’oblige juridiquement à aucune suppression de postes. Elle sert avant tout de justification politique à une décision budgétaire plus structurelle. Le cœur du problème ne réside pas dans la fermeture de classes, mais dans la modification du cadre légal qui régit l’emploi public.

Avec le projet de loi de finances 2026, l’État n’annonce pas explicitement des fermetures d’établissements ou de classes. Il abaisse le plafond d’emplois du ministère de l’Éducation nationale. Ce plafond, fixé par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), détermine le nombre maximal d’agents que le ministère est autorisé à employer. Une fois voté par le Parlement, il devient juridiquement contraignant.

Concrètement, cela signifie que même si la natalité repart, si les effectifs d’élèves augmentent ou si les besoins éducatifs se renforcent, le ministère sera légalement empêché de recruter de nouveaux enseignants sans l’adoption d’une nouvelle loi de finances. La baisse démographique ne provoque donc pas directement la réduction du nombre de professeurs : c’est la loi budgétaire qui verrouille durablement les capacités de recrutement.

Cette distinction est essentielle. Fermer temporairement des classes est une mesure réversible, adaptable aux évolutions démographiques. Réduire un plafond d’emplois, en revanche, inscrit la contraction des effectifs dans la durée et limite fortement toute marge de manœuvre future.

En définitive, la baisse du nombre d’élèves n’impose aucune obligation juridique. Elle sert de levier politique pour réduire les dépenses publiques via un outil budgétaire beaucoup plus durable — et bien plus difficile à corriger — qu’une simple réorganisation des classes.