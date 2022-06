Tallboy Xperience est de retour avec Vibration !

DES MOMENTS DE RETROUVAILLES



Dansons debout aux rythmes des musiques électroniques dans une atmosphère pétillante et chaleureuse.Les oreilles dans le son, les yeux tournés vers les jeux de lumière et le corps inondé de bonnes vibrations, nous sentons comme une odeur d'été, de fête, de festival, le goût d’une vie à mordre à pleines dents.Rattrapons le temps perdu et retrouvons-nous le Samedi 25 Juin 2022 à 22h !Respirez, profitez, dansez !



PROGRAMMATION

Pendant 5 heures, 3 DJ's vont se passer le flambeau tout au long d'une soirée inoubliable afin de vous proposer leur meilleur set !Chacun apportera son style, entre Future House, gros drops et hits du moment tout le monde sera servi !

BILLETERIE



L'achat des places se fait de 2 manières :

Via cette billetterie : 10€OU

En payant sur place (sous réserve de disponibilité des billets) : 12€