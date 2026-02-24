Tayc confirmé dans la troupe des Enfoirés pour l’édition 2027 !

Après avoir mis le feu à la scène musicale avec ses tubes, et s’être fait remarquer comme coach dans la nouvelle saison de The Voice, Tayc franchit une nouvelle étape dans sa carrière : il va intégrer la légendaire troupe solidaire des Enfoirés pour l’édition 2027 !

L’information a été confirmée par Anne Marcassus, directrice artistique des Enfoirés, qui a expliqué que l’artiste avait exprimé son envie de rejoindre le collectif emblématique des concerts caritatifs au profit des Restos du Cœur. Enthousiaste, elle a assuré que Tayc “apportera beaucoup” à la troupe, tant par son chant que par ses performances scéniques.

Pour Tayc, cela représente une consécration dans sa carrière musicale : être aux côtés d’artistes confirmés et engagés dans une grande cause française est un honneur, et un beau moyen de montrer une autre facette de son engagement artistique et humain.

Cette annonce intervient alors que les Enfoirés continuent de mélanger générations et styles : artistes pop, humoristes, sportifs ou talents découverts dans des télé-crochets ont récemment participé aux concerts, renforçant l’esprit de diversité et de solidarité du spectacle.

Rendez-vous donc en 2027 pour voir Tayc sur scène aux côtés de la troupe, dans un spectacle qui promet d’être aussi puissant que populaire et bien sûr, toujours au profit des Restos du Cœur.