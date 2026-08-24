Tayc termine l’été en beauté avec son nouveau single « Photo »

Tayc termine l’été en dansant. Ce lundi 24 août 2026, le chanteur a dévoilé Photo, un nouveau single aux sonorités afrobeat. Porté par un refrain accrocheur et entêtant, le single fait bouger de la tête aux pieds. Tayc y raconte l’histoire d’un date, où il laisse parler le romantisme comme la carte bleue. Il avait déjà teasé son titre sur les réseaux sociaux à travers plusieurs vidéos humoristiques ou dansantes. Après avoir régalé ses fans en mai avec son album Joÿa, Tayc dévoile ici son troisième single de l’été, après Salo et Réanymé. Il sera en tournée à travers la France à partir de mars 2027.