Flo Delavega dévoile son nouveau single « Je veux »
Publié : 24 août 2026 à 15h38 par Robin LECOMTE
Crédit image: Capture d'écran Instagram Flo Delavega
Ce vendredi 21 août 2026, Flo Delavega a sorti son nouveau single « Je veux ». Un troisième morceau depuis son grand retour à la musique après plusieurs années d’absence.
Flo Delavega continue d’étoffer son grand retour avec un nouveau single ! Après sa reprise de La vie ne vaut rien d’Alain Souchon, et le reggaesque Aimer les gens, le chanteur a dévoilé vendredi 21 août 2026, Je veux, une ballade plus pop. Avec sa voix si reconnaissable, l’ancienne moitié des Fréro Delavega y raconte ses envies d’ailleurs, de voyage et de nature. Après plusieurs années sans musique, ce nouveau titre semble montrer que le chanteur se rapproche de plus en plus d’un possible nouvel album.