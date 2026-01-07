The Weeknd : “After Hours” dépasse 700 000 ventes en France

Le début d’année est favorable à The Weeknd. Tandis que l’artiste prépare son retour sur scène en France, son album After Hours atteint un nouveau cap avec plus de 700.000 exemplaires écoulés sur le territoire, selon les chiffres relayés par Purecharts.

Sorti en mars 2020, en pleine période de confinement, After Hours s’est imposé progressivement comme le plus grand succès français du chanteur canadien. Une performance remarquable, d’autant plus qu’elle s’inscrit dans la durée.

Un album porté par des tubes mondiaux

Le succès d’After Hours repose en grande partie sur ses singles devenus incontournables. Blinding Lights et Save Your Tears figurent parmi les titres les plus diffusés et streamés de la décennie. Ces morceaux continuent d’alimenter les ventes et les écoutes, cinq ans après la sortie de l’album.

Rien qu’en 2025, After Hours s’est encore vendu à plus de 116 000 exemplaires en France, majoritairement grâce au streaming. Une dynamique rare pour un album de catalogue.

Ce succès tranche avec l’accueil plus réservé réservé à Hurry Up Tomorrow, paru début 2025. Malgré un démarrage correct et un casting prestigieux, le projet n’a pas généré de tube majeur, poussant The Weeknd à écourter rapidement sa promotion.

Dans ce contexte, la performance continue d’After Hours apparaît comme un socle solide de sa discographie.

La France, un marché clé pour The Weeknd

A l’échelle mondiale, After Hours dépasse les six millions d’exemplaires vendus. La France figure parmi ses marchés les plus importants, confirmant l’attachement du public français à l’univers du chanteur.

Cette popularité se reflète aussi dans les ventes du best-of The Highlights, qui a dépassé les 60 000 ventes sur la même période.

Ce cap symbolique intervient alors que The Weeknd s’apprête à retrouver les stades européens avec l’After Hours til Dawn Tour. En France, plusieurs dates sont prévues à Nice, Lille et Paris, dont quatre concerts consécutifs au Stade de France.

Avec After Hours, The Weeknd prouve qu’un album peut devenir un classique moderne et continuer à performer bien au-delà de son cycle initial.