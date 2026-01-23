The Weeknd nommé pire acteur de l’année aux Razzie Awards
Publié : 23 janvier 2026 à 9h33 par Iris Mazzacurati
Le film "Hurry Up Tomorrow" place The Weeknd au cœur des Razzie Awards 2026. Le long-métrage cumule cinq nominations, dont pire acteur et pire combo à l’écran, relançant le débat sur la crédibilité cinéma de la star canadienne.
La liste des nommés aux Razzie Awards 2026 vient d’être dévoilée et une surprise – ou plutôt une confirmation – retient l’attention : The Weeknd est en lice pour le trophée peu envié de pire acteur de l’année. En cause, le film Hurry Up Tomorrow, un projet ambitieux mais très mal accueilli, nommé pas moins de cinq fois aux Oscars des pires films.
Les Razzie Awards, créés pour épingler les échecs critiques du cinéma hollywoodien, ont placé Hurry Up Tomorrow dans plusieurs catégories majeures : pire film, pire scénario, pire réalisateur pour Trey Edward Shults, pire acteur pour The Weeknd et pire combo à l’écran. Dans cette dernière catégorie, la star est même nommée aux côtés de « son ego colossal », une pique qui a rapidement fait réagir sur les réseaux sociaux.
Présenté comme une œuvre introspective mêlant fiction et autofiction, Hurry Up Tomorrow mettait en scène The Weeknd dans une version romancée de lui-même. Mais à sa sortie, le film a été largement critiqué pour son scénario confus, sa mise en scène jugée prétentieuse et le jeu d’acteur de la popstar, considéré comme limité par de nombreux observateurs. Le public n’a pas davantage répondu présent, transformant le projet en échec commercial.
Razzie Awards : un revers symbolique pour The Weeknd
Être nommé aux Razzie Awards n’est pas inédit pour des musiciens passés devant la caméra, mais le cas de The Weeknd est particulièrement commenté. Déjà très exposé médiatiquement, l’artiste rejoint ainsi Ice Cube, Dave Bautista ou Jared Leto parmi les nommés de cette édition. Le film Hurry Up Tomorrow affrontera notamment The Electric State, Blanche Neige ou Star Trek: Section 31 pour le titre de pire film.
Ironie du calendrier, cette nomination intervient alors que The Weeknd poursuit une carrière musicale toujours aussi florissante. Après avoir dominé les charts et rempli les stades avec sa tournée mondiale, l’artiste canadien s’apprête à retrouver la scène européenne cet été, notamment à Paris, Lille et Nice.
Les résultats des Razzie Awards 2026 seront annoncés le 14 mars prochain. Reste à savoir si The Weeknd réagira publiquement à ces nominations ou s’il préférera laisser ce faux pas cinématographique derrière lui, concentré sur la musique, son terrain de prédilection.