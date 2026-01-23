The Weeknd nommé pire acteur de l’année aux Razzie Awards

La liste des nommés aux Razzie Awards 2026 vient d’être dévoilée et une surprise – ou plutôt une confirmation – retient l’attention : The Weeknd est en lice pour le trophée peu envié de pire acteur de l’année. En cause, le film Hurry Up Tomorrow, un projet ambitieux mais très mal accueilli, nommé pas moins de cinq fois aux Oscars des pires films.

Les Razzie Awards, créés pour épingler les échecs critiques du cinéma hollywoodien, ont placé Hurry Up Tomorrow dans plusieurs catégories majeures : pire film, pire scénario, pire réalisateur pour Trey Edward Shults, pire acteur pour The Weeknd et pire combo à l’écran. Dans cette dernière catégorie, la star est même nommée aux côtés de « son ego colossal », une pique qui a rapidement fait réagir sur les réseaux sociaux.

Présenté comme une œuvre introspective mêlant fiction et autofiction, Hurry Up Tomorrow mettait en scène The Weeknd dans une version romancée de lui-même. Mais à sa sortie, le film a été largement critiqué pour son scénario confus, sa mise en scène jugée prétentieuse et le jeu d’acteur de la popstar, considéré comme limité par de nombreux observateurs. Le public n’a pas davantage répondu présent, transformant le projet en échec commercial.