The Weeknd signe un record inédit dans les charts français
Publié : 26 mars 2026 à 10h48 par Iris
The Weeknd impressionne : le chanteur devient le premier artiste anglophone à atteindre 15 singles de diamant en France. Un cap inédit qui confirme son immense popularité dans l’Hexagone et son impact durable dans les charts.
The Weeknd continue d’accumuler les performances impressionnantes. Déjà incontournable à l’échelle mondiale, l’artiste canadien vient de franchir un cap historique en France.
Selon les données du SNEP, il devient le premier artiste anglophone à décrocher 15 singles certifiés diamant dans l’Hexagone. Pour rappel, cette distinction correspond à plus de 50 millions de streams par titre.
Ce record français marque une nouvelle étape dans la carrière du chanteur, dont les morceaux s’imposent durablement dans les playlists et les classements.
The Weeknd : une domination sur plusieurs années
Parmi ces 15 titres, on retrouve certains de ses plus grands succès comme Blinding Lights, Save Your Tears ou encore Starboy. Plusieurs collaborations marquantes figurent également dans cette liste, notamment avec Daft Punk, Kendrick Lamar ou encore Rosalía.
Le morceau qui lui permet d’atteindre ce record est One Of The Girls, partagé avec JENNIE et Lily-Rose Depp, extrait de la série The Idol.
Ce succès s’inscrit dans une dynamique entamée depuis plusieurs années. L’album After Hours, sorti en 2020, a dépassé les 700 000 ventes en France, porté par des hits devenus incontournables.
Plus récemment, son projet Hurry Up Tomorrow a également rencontré un large public, confirmant la régularité de ses performances commerciales.
Ce record intervient alors que l’artiste s’apprête à repartir sur les routes. Sa tournée After Hours til Dawn Tour, déjà considérée comme la plus lucrative pour un artiste solo avec plus d’un milliard de dollars de recettes, passera par la France cet été.
Plusieurs concerts sont prévus, notamment à Lille, Nice et au Stade de France, où il se produira à plusieurs reprises.
Malgré des prix de billets élevés, l’engouement reste important, preuve que la popularité de The Weeknd ne faiblit pas.
Avec ce nouveau record, l’artiste confirme son statut de figure majeure de la pop internationale, capable de s’imposer durablement sur le marché français.