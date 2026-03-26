The Weeknd signe un record inédit dans les charts français

The Weeknd continue d’accumuler les performances impressionnantes. Déjà incontournable à l’échelle mondiale, l’artiste canadien vient de franchir un cap historique en France.

Selon les données du SNEP, il devient le premier artiste anglophone à décrocher 15 singles certifiés diamant dans l’Hexagone. Pour rappel, cette distinction correspond à plus de 50 millions de streams par titre.

Ce record français marque une nouvelle étape dans la carrière du chanteur, dont les morceaux s’imposent durablement dans les playlists et les classements.

The Weeknd : une domination sur plusieurs années

Parmi ces 15 titres, on retrouve certains de ses plus grands succès comme Blinding Lights, Save Your Tears ou encore Starboy. Plusieurs collaborations marquantes figurent également dans cette liste, notamment avec Daft Punk, Kendrick Lamar ou encore Rosalía.

Le morceau qui lui permet d’atteindre ce record est One Of The Girls, partagé avec JENNIE et Lily-Rose Depp, extrait de la série The Idol.