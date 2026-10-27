Tour de France : un spectacle gratuit pour le public, mais pas pour les villes

Le Tour de France est un événement sportif majeur, suivi chaque année par des millions de téléspectateurs. Mais pour les villes qui accueillent les coureurs, cette visibilité a un prix. Le parcours de l'édition 2027, présenté en octobre, traversera notamment Angers, Blois, Chambord et Bourges pour les hommes. Le Tour de France Femmes passera, lui, par Orléans, Bourges et Nevers.

La course masculine se déroulera du 2 au 25 juillet 2027, avant l'épreuve féminine, programmée du 30 juillet au 7 août.

Un droit d'accueil de plusieurs dizaines de milliers d'euros

Pour figurer sur le parcours, les villes doivent verser des droits d'accueil à l'organisateur, Amaury Sport Organisation (ASO). Selon les derniers tarifs documentés, une arrivée du Tour masculin représente ainsi 168 000 euros TTC.

Mais cette somme ne constitue que le point de départ de la facture. Les collectivités doivent également prévoir des dépenses pour organiser l'événement, assurer la sécurité, aménager les espaces publics et accueillir les spectateurs. Le coût total dépend notamment de la configuration de la ville et de l'ampleur des installations nécessaires.

Ces dépenses peuvent être partagées entre plusieurs acteurs publics, comme la commune, l'intercommunalité ou le département.

Des retombées économiques espérées

En contrepartie, accueillir le Tour offre une vitrine exceptionnelle. Les images des paysages et du patrimoine local sont diffusées à l'international, ce qui permet aux villes de promouvoir leur territoire auprès d'un large public.

L'événement peut aussi attirer des visiteurs, qui dépensent dans les hôtels, les restaurants et les commerces. Les entreprises locales peuvent donc bénéficier de cet afflux de spectateurs, même si les retombées varient selon les territoires et ne garantissent pas que les dépenses publiques soient intégralement compensées.

Pour les collectivités, le pari consiste à transformer cette exposition médiatique en bénéfices durables pour leur territoire.

Accueillir le Tour représente donc un investissement public, avec l'espoir de retombées économiques locales. Mais si les collectivités participent au financement de l'événement, les entreprises peuvent également en tirer profit.