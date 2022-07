Tour Vibration 2022 à Blois, le 15 septembre

Les artistes présents :

Auteur et interprète, Lucenzo , d'origine franco-portugaise, est un artiste latino et lusophone reconnu qui a baigné dans le monde du Reggeaton depuis son enfance. Il a créé un style nouveau et innovant : la fusion de musique angolaise et portugaise, avec des chansons en portugais, espagnol et anglais. Le résultat est exceptionnel et donne naissance au dancefloor Kuduro.

The Avener

Après avoir commencé assis face à un piano, The Avener s’est finalement retrouvé debout derrière les platines ! En 2013, il dévoile "Fade Out Lines", un hit qui lui a valu d’être reconnu en France et en Allemagne. Il a vendu 500 000 exemplaires de son premier album "The wandering of The Avener" et son deuxième "Heaven", aujourd’hui il est de retour avec l’envie de nous faire danser avec sa reprise “Quando Quando” de Patrizia Ferrara.