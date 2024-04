Nos idées sorties pour ce week-end

TOURS – La foire de Tours n’a pas encore commencé mais la fête foraine qui lui est attenante vient d’ouvrir ses portes, place Rochepinard. Elle attire plus de 320 000 visiteurs chaque année. Il y en a pour tous les goûts ; des manèges pour les amateurs de sensations fortes, des manèges pour les grands comme pour les petits, allant de la traditionnelle pêche aux canards à la toute dernière attraction.

BOURGES – Le Printemps de Bourges se termine dimanche. L’occasion de voir Luidji, Bon entendeur, Trinix ou encore Josman et Matt Pokora. Notez que pour faciliter la vie des festivaliers, les services Agglobus sont gratuits, des navettes supplémentaires circulent entre la gare et le festival. Les billets de trains et cars Rémi sont eux à moitié prix depuis toutes les gares de la région, Paris et Nevers.

SARTHE – Une idée sortie à faire en famille ce week-end : Papéa Parc qui a rouvert le week-end dernier. Après l’arrivée l’an dernier du nouveau « speedy nuts », des montagnes russes de 20 mètres de haut, c’est un espace aquatique tout neuf qui va ouvrir dans les prochaines semaines. L’an passé, le parc avait attiré 200 000 visiteurs.

BLOIS - Tour Eiffel, London Bridge ou encore Colisée : admirez les monuments les plus emblématiques d'Europe reconstitués en Kapla (jeu de construction en bois) et réunis au château royal. Petits et grands pourront toutes et tous participer eux-mêmes à la construction de structures architecturales ou de sculptures éphémères à l’aide de plus de 30 000 planchettes mises à disposition pour l’occasion.