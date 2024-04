Fêtes de Jeanne d’Arc 2024 à Orléans : découvrez le programme

La 595ème édition des fêtes de Jeanne d’Arc d’Orléans se tient du 29 avril au 8 mai 2024. Le format de l’événement évolue encore peu cette année, avec toujours des animations incontournables.

Lundi 29 avril

La cérémonie de remise de l’épée donnera le coup d’envoi des fêtes johanniques d’Orléans 2024. Elle se tiendra à 19h15 en la cathédrale Sainte-Croix. Vers 21h45, Jeanne d’Arc, figurée cette année par Maïlys Boët, prendra la direction de la porte Bourgogne, qu’elle franchira à 22h.

C’est aussi ce jour-là que l’on connaitra l’invité d’honneur des fêtes. Après la réalisatrice ukrainienne Masha Kondakova et l’écrivaine franco-iranienne Chahdortt Djavann, vers qui le maire Serge Grouard s’est-il tourné ? En cette année olympique, le sport sera-t-il mis à l’honneur ?



Mercredi 1er mai

La chevauchée de Jeanne d’Arc débutera à 10h de la place du Martroi à Orléans. Elle atteindra le port Saint-Loup, à Saint-Jean-de-Braye, vers 11h45, et traversera la Loire pour rejoindre l’île Charlemagne. A 17h30, Jeanne d’Arc arrivera aux Tourelles, avant un retour place du Martroi vers 18h30.

Jeudi 2 mai

Une procession débutera à 18h à la maison Jeanne d’Arc, avant un office religieux en l’église Notre-Dame des Miracles à 18h30. Un hommage à Jeanne d’Arc sera rendu sur le parvis de la Tour Saint-Paul.

Vendredi 3 mai

Pour la 8ème fois, Jeanne d’Arc prendra ses quartiers à La Source, à la Clairière. Elle rejoindra un campement médiéval à 15h pour échanger avec petits et grands. Tout au long de l’après-midi, entre 12h et 19h30, diverses animations sont prévues, dont des jeux d’adresse et de société. A 13h, 15h30 et 17h50, un spectacle musical est proposé. A 14h15 et 18h45, vous pourrez assister à un spectacle équestre. Rendez-vous également à 16h30 pour des démonstrations de reconstitutions historiques.

Samedi 4 et dimanche 5 mai

Des visites guidées de la Cathédrale Sainte-Croix reviennent sur l’histoire de Jeanne d’Arc au travers d’une dizaine de vitraux. Départ toutes les 15 minutes de 14h à 17h.

Du dimanche 5 au mercredi 8 mai

Le marché médiéval s’installe au Campo Santo. Il est ouvert de 10h à 22h, excepté le 8 mai où la fermeture interviendra à 19h.

Mardi 7 mai

Les villes jumelles rendent hommage à Jeanne d’Arc à 15h dans la cour de l’Hôtel Groslot. A 22h, la cérémonie de remise de l’étendard se tient place Saint-Croix. Juste après, à 22h30, le son et lumière « Jeanne lumière des arts » est projeté pour la première fois. Il reviendra le week-end de l’Ascension à 23h, puis du 5 juillet au 15 septembre, où il sera suivi d’une deuxième création, « Orléans, ville olympique ». Le set électro revient pour une 15ème édition de 23h à 1h30 sur le parvis du théâtre d’Orléans. Cette année, les DJ Sara Costa et Feder se produiront devant les Orléanais.

Mercredi 8 mai

Un office religieux a lieu à 10h en la Cathédrale Sainte-Croix. L’hommage officiel, lui, débutera à 14h30 sur la place Saint-Croix, avec les discours du maire d’Orléans et de l’invité d’honneur. Quant à l’hommage militaire, il débutera à 14h50. Le cortège commémoratif, mettant en lumière les associations locales, s’élancera vers 15h20. Les fêtes johanniques se clôtureront avec la restitution de l’étendard à 18h30.