Les 4 infos du jeudi 25 avril

Fait divers – Il a expliqué s’être blessé par balle en voulant simuler un suicide. Kendji Girac a assuré aux enquêteurs assumer ce qu’il a fait lundi dernier, tout en le regrettant fortement. Selon le procureur de la République de Mont-de-Marsan qui a tenu ce jeudi après-midi une conférence de presse, le chanteur aurait voulu faire peur à sa femme et l’impressionner.

Europe – « Notre Europe est mortelle. Elle peut mourir ». Les mots d’Emmanuel Macron ce jeudi matin, lors de son discours à la Sorbonne sur l’Europe. Le chef de l’Etat a plaidé pour un "concept stratégique" de "défense européenne crédible", à bâtir avec les 27 pays membres. Enfin, il a émis le souhait que l’Europe se fixe pour objectif d’être "leader" mondial dans cinq secteurs : l’intelligence artificielle, l’informatique quantique, l’espace, les biotechnologies et les nouvelles énergies.

Pédocriminalité – Il est soupçonné de viols et d’agressions sexuelles sur près de 300 enfants entre 1991 et 2014. L’instruction est désormais terminée dans l’affaire Joël Le Scouarnec. L’ancien chirurgien, qui a notamment sévi en Indre-et-Loire et consigné ses crimes dans un carnet, devrait être jugé devant une cour d’Assises l’an prochain. Un procès hors normes qui pourrait durer plusieurs mois. Joël Le Scouarnec, qui purge actuellement une peine de 15 ans de prison pour des faits similaires sur des proches, risque jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle.

Insolite – Comme les humains, les poules aussi rougissent aussi d’émotions ! C’est ce qui ressort d’une étude menée par une équipe de chercheurs de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), basée à Nouzilly, en Indre-et-Loire. Face à de la nourriture, un rougissement de leur peau a été observé. Idem dans une situation de capture.