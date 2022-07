Tour Vibration 2022 au Mans, le 6 septembre

Christophe Willem , Lujipeka , le duo Sara et Rania , le groupe La Petite Culotte et Juliette Armanet seront également de la partie !

Après Châteauroux , Outarville et Blois , le Tour Vibration passera bien au Mans le 6 septembre . Une nouvelle date importante pour ce concert qui avait réuni plus de 30 000 personnes lors de l’édition précédente. Les spectateurs pourront profiter cette année d’une programmation exceptionnelle avec déjà 6 artistes confirmés.

Les artistes présents :

Doté d'un timbre puissant et singulier, Christophe Willem aime prendre des risques et se faire plaisir. Dès sa carrière lancée, Christophe Willem enchaîne les concerts à guichets fermés. Deux ans plus tard il sort "Caféine", qui est aussi bien accueilli que son premier opus. Il revient aujourd’hui avec un nouveau single "PS : Je t’aime" avec un sixième album prévu pour la rentrée.

Il s'est fait connaître avec son duo Fréro Delavega aux côtés de Florian Delavega. Après avoir annoncé la séparation du groupe en 2016, il continue sa carrière en solo avec des titres comme "Tu donnes" et "Avant le jour". Avec un premier album certifié or, il est revenu avec un deuxième album "Meilleure vie" qui inclut le single "Un homme".

Lujipeka

À 14 ans, Lujipeka décide de se lancer dans la musique. Il aime le rap, mais aussi l'électro grâce à Daft Punk. En 2014, il fonde le groupe Colombine et 4 ans plus tard l’album "Adieu bientôt" voit le jour. Il dévoile son premier projet solo en 2020 et sort par la suite des singles comme "Putain d’époque" et "Poupée russe" qui récoltent des milliers de vues sur YouTube. Il est revenu fin septembre 2021 avec son premier album "Montagnes Russes", une musique hybride, ni vraiment rap, ni vraiment rock.