Chaque année, l'événement attire les foules pour la bonne cause. Les Foulées roses du Berry Harmonie Mutuelle sont de retour, samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre. Cette 10ème édition s’annonce comme celle du défi, puisque la version 2022 des Foulées roses avait été exceptionnelle : 4.312 coureurs et marcheurs avaient participé, pour 27.000 euros récoltés en faveur de l’association OncoBerry Cher et Indre, qui a pour mission de soutenir les personnes atteintes de cancer.

En solo ou en équipe, inscrivez-vous (même vous, messieurs) !

Cette course ouverte à tous se veut d’abord fédératrice autour d’une cause utile. Il est possible de participer seul, mais aussi en équipe via le Challenge Entreprises. Et comme depuis trois ans, les hommes sont aussi les bienvenus. Même les moins de 18 ans sont autorisés, sur présentation d’une autorisation parentale.

N’attendez plus pour vous inscrire, il est possible de le faire jusqu’à 1h avant le départ de la course (attention, il ne sera pas possible de s’inscrire sur place). Il faut compter 10€ pour l’Allure libre adultes. L’allure libre est gratuite pour les moins de 14 ans (possibilité d’acheter le tee-shirt commémoratif de cette année pour 3€).

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

de 16h à 20h balade sur le village santé, place de l’église à La Chapelle-Saint-Ursin. De nombreux stands et cours de découvertes sportives animeront l’après-midi et des surprises à l’occasion des 10 ans seront mises en place

les inscrits pourront aussi venir retirer leur tee-shirt et leur dossard à la Mairie

20h concert des Lesjack sur la scène du Berry Républicain. Buvette et restauration sur place dont les bénéfices seront reversés à OncoBerry

DIMANCHE 1ER OCTOBRE

de 7h30 à 10h00 possibilités de retirer de dossards et tee-shirts

à 10h00 Echauffement en musique sur la place de l’Eglise à la Chapelle-Saint-Ursin