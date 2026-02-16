Victoires de la Musique 2026 : les femmes règnent sur la nouvelle scène pop

Ce vendredi 13 février 2026, les Victoires de la Musique ont célébré la nouvelle scène pop française, et cette année, ce sont les femmes qui ont régné sur la cérémonie. Charlotte Cardin a ouvert le bal en performant Tant pis pour elle avant d'être sacrée « artiste féminine de l'année », confirmant sa posture de plus en plus importante dans le paysage musical actuel.

Mais la grande gagnante de la soirée reste incontestablement Théodora. Après avoir performé son nouveau single Des Mythos, elle a raflé trois récompenses : « Création audiovisuelle de l'année » pour le clip de Fashion Designa, « album de l'année » pour Mega BBL, et révélation féminine de l'année. Visiblement surprise par ce triplé, elle a avant tout tenu à remercier son équipe.

Héléna a également marqué la soirée en repartant avec le trophée de « chanson originale de l'année » pour Mauvais Garçon, qu'elle a interprété sur scène. Si Marguerite, Santa, Miki, Luiza et Suzane sont reparties bredouilles, elles ont marqué la cérémonie par leurs performances scéniques inoubliables. Tout comme Pierre Garnier, dont le titre Pas une larme nous en aura justement fait verser quelques-unes.

Si cette 41e édition des Victoires de la Musique marque très certainement une transition vers un palmarès plus représentatif des goûts des français, ces derniers boudent un peu la cérémonie. Avec 1.615.000 téléspectateurs en moyenne seulement (9,1% de PDA) selon Médiamétrie, la retransmission en direct des Victoires de la musique sur France 2 animée par Cyril Féraud et Helena Noguerra a enregistré la plus faible audience de son histoire.