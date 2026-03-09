Violences conjugales : une lutte encore loin d’être gagnée

Malgré les avancées juridiques et la multiplication des dispositifs d’aide, la lutte contre les violences faites aux femmes reste un combat d’actualité.

Les chiffres récents montrent que ces violences, souvent invisibles, continuent de toucher un grand nombre de victimes, notamment dans le cadre conjugal. En 2025, le numéro national d’écoute et d’information destiné aux femmes victimes de violences, le 3919, a enregistré plus de 108 000 appels, soit une hausse de 7,8 % par rapport à 2024.

Ces données illustrent à la fois l’ampleur du phénomène et le rôle essentiel de ce service d’écoute. Parmi l’ensemble des appels reçus, 78 % concernent des violences faites aux femmes, et 92 % de ces situations se déroulent dans le cadre conjugal.

Ces statistiques révèlent également la nature des violences signalées. Contrairement à l’image souvent associée aux violences physiques, les victimes évoquent très majoritairement des formes de violences moins visibles. 85 % des appelantes parlent de violences psychologiques, tandis que 71 % mentionnent des violences verbales. Ces comportements peuvent prendre de nombreuses formes : humiliations, menaces, manipulations, isolement ou dénigrement répété. Bien que moins perceptibles, leurs conséquences sur la santé mentale et l’autonomie des victimes peuvent être profondes.

Sur le plan juridique, ces violences sont pourtant reconnues. Le Code pénal considère les violences psychologiques comme une infraction lorsqu’elles prennent la forme de menaces, de harcèlement ou de comportements répétés susceptibles d’altérer la liberté ou la santé mentale de la victime. Par ailleurs, le Code civil permet de recourir à des ordonnances de protection, qui peuvent notamment contraindre l’auteur des violences à quitter le domicile ou lui interdire tout contact avec la victime. Ces mesures s’appliquent aussi bien en cas de violences physiques que psychologiques.

Cependant, une difficulté majeure demeure : l’application de la loi repose largement sur la preuve des faits. Or, contrairement aux violences physiques qui peuvent laisser des traces visibles, les violences psychologiques sont souvent plus difficiles à démontrer. Elles s’installent parfois de manière progressive, dans le quotidien du couple, ce qui rend leur documentation complexe.

Pour que les mécanismes judiciaires puissent être activés, les victimes doivent généralement porter plainte et rassembler des éléments attestant des faits, une démarche souvent difficile à entreprendre lorsque la violence est insidieuse ou banalisée.

Ainsi, si les outils juridiques existent, la réponse ne peut être uniquement judiciaire. L’écoute, l’accompagnement et l’orientation des victimes restent essentiels pour leur permettre de sortir de l’isolement et d’accéder à une protection réelle. La lutte contre les violences conjugales passe donc autant par le droit que par le soutien humain et social.