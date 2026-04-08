Vivez gratuitement à Arenillas, en Espagne

Si vous rêviez de changer de vie et de vous installer en Espagne, le petit village d’Arenillas, situé à seulement 2h30 de route de Madrid, pourrait bien réaliser ce rêve.

Cette charmante commune de la province de Soria, fortement touchée par le dépeuplement, lance une initiative originale : attirer de nouveaux habitants en offrant un logement gratuit et un emploi à condition de… savoir manier la truelle.

En effet, la municipalité cherche à repeupler le village et propose à une famille de s’installer à Arenillas en échange d’un poste de maçon. Pour rendre cette offre possible, sept maisons ont été rénovées par la commune, dont l’une sera mise à disposition gratuitement comme logement social pour la famille sélectionnée. Une opportunité unique pour celles et ceux qui souhaitent combiner travail et vie rurale dans un environnement paisible.

Pour les familles avec enfants, le quotidien est également pris en charge. Les enfants pourront être scolarisés à seulement 20 km du village, et la municipalité assurera leur transport. De quoi rassurer les parents sur la continuité de l’éducation et le confort de leur vie quotidienne. Et pour ceux qui souhaitent continuer à travailler à distance, bonne nouvelle : le village est équipé d’internet, permettant le télétravail sans interruption.

Bien que ce ne soit pas une obligation, les nouveaux habitants sont encouragés à participer à la vie locale en prenant en charge la gestion du bar et du centre associatif du village. Une manière conviviale de s’intégrer et de contribuer à la dynamique sociale d’Arenillas.

Depuis l’annonce de cette initiative, le village a déjà reçu plus d’une centaine de candidatures. Cette réponse massive montre à quel point les offres de vie rurale attractive et d’immersion culturelle séduisent aujourd’hui les citadins en quête d’air pur et de tranquillité.