1er avril : tour d’horizon des poissons d’avril régionaux

Du côté du château de Chambord , en Loir-et-Cher, on apprend par exemple qu’une « formidable découverte » a été faite sur le chantier de restauration des clochetons. Le chef de chantier aurait retrouvé « un incroyable squelette de dracoverax mysticis en excellent état de conservation ». Photo à l’appui, le « petit dragon, comme dans Game of Thrones », mesurerait « 20 centimètres de long pour 12 cm d’envergure d’ailes ».

S’il est nécessaire de rester vigilant tout au long de l’année pour éviter de se faire piéger par les fausses informations, il est nécessaire ce vendredi 1 er avril d’être encore plus attentif.

A Nevers , attendez-vous à des difficultés de circulation ! « La ville a pris la décision d’inverser le sens de circulation de l’ensemble des rues », fait savoir la municipalité. « Seules les impasses ne sont pas concernées. » L’objectif serait en fait « d’apporter de la clarté et de la fluidité » dans les rues.

Autre poisson, du moins on l’espère aussi pour les habitants, celui de la ville de Saran, dans le Loiret. Elle communique en effet ce vendredi 1 er avril sur « l’installation de péages, afin de permettre la requalification des voiries structurantes par Orléans Métropole ». Là aussi, photo à l’appui (« les rageux diront photoshop »), la municipalité indique qu’il faudra désormais s’acquitter d’1 euros 40 si vous empruntez les rues suivantes : ancienne route de Chartres, rue Passe-Debout, rue du Bourg, rue Annatole-Faucheux et RD2020.

Un camp naturiste à l’étang de la Vallée, à Combreux, dans le Loiret ? C’est ce qu’affirme le département, qui indique que les amateurs de naturisme auraient profité de la météo printanière de la semaine dernière pour s’installer. Face à la vague de froid ce vendredi, la collectivité propose même d’apporter des couvertures et vêtements.

Une nouvelle unité de gendarmerie en Indre-et-Loire : la B.L.A.G

La gendarmerie d’Indre-et-Loire, elle, a annoncé ce 1er avril la création d’une nouvelle unité. Mais notre cellule de vérification des informations est formelle : la B.L.A.G. (Brigade Légère Aquatique de Gendarmerie) et son patron l’adjudant F. Arce n’existent pas, malgré la vidéo diffusée. Non, deux écureuils n’ont donc pas été verbalisés, et il n’y a pas cinq postes à pourvoir d’ici cet été.