"Conclave", "Wicked" : à voir au cinéma à partir du 4 décembre

"Wicked" et "Conclave", au cinéma dès le 4 décembre.

Suspens et rebondissements au programme de cette adaptation du roman du même nom de Robert Harris ; un auteur souvent transposé au cinéma pour The Ghost writer ou J’accuse, notamment.

Louvoyant entre intrigues et machinations politiques, il va devoir enquêter sur un secret que le défunt pontife gardait caché. Mais il va devoir le faire avant que son successeur ne soit désigné….

Dans Conclave, Ralph Fiennes, connu du plus grand nombre pour être Voldemor dans la saga Harry Potter, est un cardinal chargé d’organiser l’élection du nouveau Pape, après son décès.

On quitte maintenant les voies impénétrables du seigneur pour les voix – beaucoup plus claires - d’Ariana Grande et Cynthia Erivo dans l’adaptation de la comédie musicale, Wicked.

Dans ce prequel du Magicien d’Oz (qui raconte des événements qui se sont déroulés en amont), elles sont Glinda et Elphaba avant qu’elles ne deviennent la bonne et la méchante sorcière de l’ouest.

Ici, encore toutes jeunes, elles se rencontrent sur les bancs de l'Université du monde d'Oz, où leur grande amitié va être mise à mal. Wicked raconte comment et pourquoi, l’une et l’autre deviendront ce qu’elles sont…

A la tête de cette super production, 20 ans après sa création à Broadway, John Chu.

Et, confiant, le réalisateur d’Insaisissable 2 ou du succès de l’année 2018 Crazy Rich Asians, a d’ailleurs déjà prévu une suite, puisqu’il a tourné simultanément Wicked 1 et 2.