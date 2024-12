Clap de fin pour The Eras Tour, la tournée record de Taylor Swift

Taylor Swift lors de son The Eras Tour en Australie en février 2024. Crédit : DAVID GRAY / AFP

The Eras Tour, la tournée record de Taylor Swift, s’est achevée ce dimanche 8 décembre au Canada.

Les Swifties se sont réveillés ce lundi 9 décembre orphelins. The Eras Tour, la tournée record entamée l’an dernier par Taylor Swift, a officiellement pris fin ce dimanche 8 décembre, avec un dernier concert à Vancouver, au Canada. L’aventure avait débuté en mars 2023 en Arizona. Depuis, l’artiste, qui fêtera ses 35 ans ce 13 décembre, avait enchainé pas moins de 149 concerts, en Amérique, en Asie, en Océanie et en Europe. Trois concerts ont cependant dû être annulés en Autriche, en raison d’une menace terroriste. Tournée la plus lucrative de l'histoire The Eras Tour est devenue la tournée la plus lucrative de l’histoire. Si les chiffres officiels ne sont pas encore connus, les prévisions estimaient que les recettes pourraient atteindre les 2 milliards de dollars. Taylor Swift y retrace l’ensemble de sa carrière musicale pendant plus de 3h15 et près de 50 chansons. Son dernier album, The Tortured Poets Department, a été intégré à la setlist lors du premier concert à Paris en mai 2024.

10 millions de spectateurs Plus de 10 millions de spectateurs ont assisté aux concerts, sans compter les fans qui n’ont pas obtenir de places mais se sont rassemblées aux abords des stades ou ont regardé le film The Eras Tour sur la plateforme Disney + et les lives retransmis sur les réseaux sociaux. Avec un show spectaculaire, des tenues qui changent à chaque chapitre du concert, des rituels réguliers avec ses fans, des chansons surprises chaque soir, Taylor Swift a réussi à créer un véritable engouement autour de The Eras Tour. En écho à sa chanson You’re on your own, kid, de nombreux fans se sont mis à s’échanger des bracelets d’amitié lors des concerts.