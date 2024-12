Emmanuel Moire reprend son rôle dans la comédie musicale Le Roi Soleil

Bonne nouvelle pour les fans du Roi Soleil ! Emmanuel Moire, révélé par cette comédie musicale au début des années 2000, va reprendre l’an prochain le rôle de Louis XIV, révèle le journal Le Parisien. L’artiste manceau, actuellement au casting du feuilleton Demain nous appartient, a accepté la proposition de Dove Attia et Kamel Ouali, qui avaient déjà tenté de le faire revenir pour le quinzième anniversaire du spectacle.

Une tournée en France en 2026

La comédie musicale va revivre à partir du 4 décembre 2025 au Dôme de Paris, avant une tournée en France en 2026. Elle passera notamment par Orléans le 7 mars, Poitiers le 25 avril ou encore Bordeaux le 13 juin. La première version du spectacle avait connu un succès retentissant, avec 400 représentations devant plus d’1,6 millions de spectateurs.

Emmanuel Moire, âgé d’une vingtaine d’années à l’époque, y incarnait Louis XIV en interprétant les chansons Être à la hauteur et Je fais de toi mon essentiel. Après Le Roi Soleil, il a entamé une carrière solo et sorti 5 albums, et remporté la saison 3 de l'émission Danse avec les Stars. Emmanuel Moire a cependant été éclipsé par le succès d’un autre comédien, Christophe Maé, qui incarnait le frère du roi. Ce dernier n’a en revanche pas été contacté pour reprendre son rôle.