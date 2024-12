"Jamais Sans Mon Psy" : que penser du film ?

Le 11 décembre prochain sortira le film "Jamais Sans Mon Psy", un film de Arnaud Lemort avec Christian Clavier (Docteur Béranger), Baptiste Lecaplain (Damien Leroy), Claire Chust (Alice Béranger), Cristiana Réali (Paloma Béranger), Rayane Bensetti (Stéphane), Jean-François Cayrey, Laurent Bateau et la participation de Benoit VDB.

Christian Clavier y joue un psychologue qui conseille à un de ses patients névrosés, de rencontrer l'amour pour guérir. Ça tombera sur sa fille !

Les acteurs du films ont réalisé une tournée dans une vingtaine de cinémas avec en guise de conclusion les villes de Tours et Orléans le vendredi 29 novembre 2024.

Deux villes où Claire Chust et Baptiste Lecaplain ont répondu aux questions du public, venu en nombre pour assister à la projection.

Autant vous dire qu'avec ce duo là, les spectateurs ont passé un bon moment, les éclats de rire ont fusé, l'humoriste a transformé cette rencontre en stand-up. Taquinant les quelques personnes qui sortaient avant la fin et qui voulaient le faire discrètement.

On a pu y apprendre que le projet avait été lancé il y a quatre ans par le réalisateur. Un casting a eu lieu pour choisir l'équipe du film et quand le réalisateur a demandé à Claire Chust ce qu'elle pensait de Baptiste Lecaplain, elle a tout de suite répondu qu'elle le trouvait génial pour le rôle. Et en effet, le couple fonctionne très bien à l'écran.

Une spectatrice a souhaité savoir comment s'était passé leur première rencontre avec Christian Clavier. D'après l'humoriste, Claire est devenue rapidement la "chouchoute" et avait le droit de le tutoyer. En revanche lui, comme dans le film, devait le vouvoyer. D'ailleurs comme il le fait avec son "propre beau-père dans la vraie vie depuis 12 ans".

Christian Clavier, pas sympa ?

Christian Clavier, qui fait un travail rigoureux de préparation avant les tournages, a envoyé son coach personnel à Baptiste pour qu'il s'entraîne avant l'enregistrement des séquences. L'acteur l'a testé dès leur première rencontre en s'adressant à lui comme à son personnage dans le film, Baptiste a alors répondu par sa réplique. Christian Clavier lui a répondu :"c'est bien tu connais ton texte" et il est parti. Voilà leur première rencontre ! "Autant dire que moi je n'étais pas le chouchou!" lancera Baptiste Lecaplain au public en plaisantant. Il a expliqué que Christian Clavier était extrêmement précis dans son rôle et qu'il attendait la même chose des autres sur le tournage.

Une spectatrice a également demandé à Claire Chust comment elle avait préparé sa scène de la danse érotique. (Dans le film, son père qui est psychologue a remplacé les anxiolitiques de son fiancé, Damien, par des somnifères pour qu'il ne touche pas à sa fille, manque de bol, ça tombe le soir où elle lui fait une danse coquine dans leur chambre, le strip-tease sera interrompu... par des ronflements.) La comédienne a répondu qu'elle avait fait appel à une chorégraphe pour aller jusqu'au bout du rôle mais que ce n'était pas simple de l'interpréter, entourée de l'équipe de tournage, surtout en petite tenue avec des mouvements subjectifs. Mais finalement tout s'est bien passé, d'autant que le jeu de séduction est vite coupé court par le sommeil de son chéri dans le film.

Vraies gifles

On apprendra également que la gifle que met la comédienne à Rayane Bensetti (qui joue son ex) est une vraie! C'est lui qui lui a demandé de le gifler pour de vrai pour que ce soir plus crédible. Sauf que Claire Chust n'assume pas ce geste et retire le bras , il faudra recommencer la scène plusieurs fois à cause de ça. Au moins sept prises ont été nécessaires avec autant de vraies gifles pour les différents cadrages ! (Plan serré, large...etc)

Dans le public, une personne a félicité la performance de Thomas VDB dans le film. Baptiste Lecaplain lui a répondu que c'était d'autant plus fort sachant qu'à la base il n'était pas prévu sur le tournage! "Ça s'est fait en dernière minute !" Il a eu très peu de temps pour se préparer et travailler son personnage et le résultat est très drôle !

La soirée a été ponctuée de nombreux éclats de rire, que ce soit pendant ou après le film avec la rencontre des acteurs, pas de doute, le public a été conquis !

Rendez-vous le 11 décembre au cinéma pour la sortie officielle.

En attendant vous pouvez retrouver Claire Chust tous les soirs dans Scènes De Ménage sur M6, vous la retrouverez également l'année prochaine sur grand écran aux côtés de Rayane Bensetti pour la sortie du film "Le Million".

Baptiste Lecaplain sera lui en tournée dans toute la France avec Jérémy Ferrari et Arnaud Tsamere dans le spectacle "TRIO" dès janvier 2025, notamment à Tours, Chasseneuil-du-Poitou, Orléans, Limoges, ou encore Châteauroux. La tournée a affiché "complet" en très peu de temps, vu le succès des dates ont été rajoutées et quelques places sont encore disponibles par endroits.