200 nuggets et une glace au bacon : quand l'intelligence artificielle sème la zizanie chez McDonald's

L'intelligence artificielle, la reine du monde de demain ? On en est encore loin. Si certaines "IA" réalisent des exploits, en médecine par exemple, d'autres sont à revoir. Et ce n'est pas la chaîne McDonald's qui dira le contraire. L'enseigne américaine est actuellement en train de tester l’intégration d’une intelligence artificielle dans quelques-uns de ses restaurants aux États-Unis, et notamment au niveau des commandes dans les McDrive. L’objectif ? Diminuer la masse salariale, ou dans le meilleur des cas, attribuer des nouvelles tâches aux salariés afin d'augmenter le rendement.

200 nuggets et neuf thés glacés servis par erreur

Malheureusement, l'efficacité de l'intelligence artificielle n'a pas été au rendez-vous pour McDonald's. Plusieurs clients ont témoigné des erreurs commises par l'IA lorsqu'ils ont voulu passer commande au McDrive. Le bot a en effet tenté d'ajouter du bacon dans la glace d'un client, a préparé une commande de 200 nuggets par erreur, ou encore servi neuf thés glacés à la place d’un Coca Light.

Une cliente qui voulait seulement de l'eau et une glace à la vanille, a également pu voir sa commande se transformer en sundae au caramel avec un supplément ketchup et beurre. Pour l'heure, l'intelligence artificielle n'a pas encore débarqué dans les restaurants McDonald's de l'Hexagone. Ouf... !