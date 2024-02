La nouvelle année, c’était il y a un peu de temps déjà mais il est toujours bon de revenir sur quelques changements qui ont eu lieu au 1er janvier 2024.

Et aujourd’hui, on s’adresse aux travailleurs puisque la loi de financement de la Sécurité sociale 2024 a un peu changé, et mis en place de nouvelles mesures liées aux arrêts de travail.

D’abord, bonne nouvelle, il n’y a plus de délai de carence en cas de fausse couche ou d’interruption médicale de grossesse. Cela veut dire quoi conrètement ? Désormais, il n’y a plus besoin d’attendre trois jours avant de toucher nos indemnités.

Notre arrêt de travail est donc indemnisé dès le premier jour où on a arrêté de travailler. Mais attention pour en bénéficier, il faut tout de même que notre médecin remplisse un formulaire papier bien précis, qu’il faudra ensuite transmettre à notre caisse d’assurance maladie.

Autre changement : la prescription ou le renouvellement d’un arrêt de travail qui a été fait suite à une téléconsultation ne doit pas dépasser trois jours d’arrêt.

Deux exceptions qui contedisent ce nouveau changement toutefois : notre arrêt a été délivré par notre médecin traitant ou notre sage-femme référente. Ou, alors, on n’arrive tout simplement pas à consulter un professionnel médical compétent pour avoir une prolongation d’arrêt de travail.