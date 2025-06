"28 ans plus tard", "Avignon", à voir au cinéma le 18 juin

Drôle et attachant et rempli de péripéties, Avignon nous plonge aussi au cœur de cette institution qu’est le Festival d’Avignon pour les gens de théâtre.

Avignon est reparti triplement récompensé du dernier Festival du film de comédie de L’Alpe d’Huez… Pas mal pour un premier long-métrage.

Le retour de Danny Boyle au film d’horreur

Changement d’ambiance avec ce film interdit au moins de 16 ans :

Après 28 jours plus tard en 2003, 28 semaines plus tard en 2007, voici le dernier chapitre de ce film d’horreur post pandémie apocalyptique, 28 ans plus tard.

Aujourd’hui, le virus échappé d’un laboratoire d’armement biologique a muté… Les quelques rescapés n’ont pas le séant sorti des ronces…