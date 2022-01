382 communes recensées cette année en Centre-Val de Loire

Le recensement a lieu chaque année entre janvier et février, mais l’an dernier, il avait dû être annulé à cause de la pandémie. « Il y a eu un report de la collecte, ça veut dire que les communes qui devaient être recensées en 2021, le seront en 2022 », nous explique Sébastien Terra, chef du service statistique à l’Insee Centre-VaL de Loire.

L’ensemble du cycle de collecte est donc décalé d’un an. En région Centre, 382 communes vont être recensées. « Dans 346 d’entre elles, celles de moins de 10 000 habitants, c’est l’ensemble de la population qui va être recensé, poursuit Sébastien Terra, et dans 36 communes de 10 000 habitants ou plus, nous aurons un échantillon de 8% des ménages qui seront recensés ». 400 000 personnes au total sont concernées dans la région cette année.

Les villes d’Orléans, Tours, Bourges, Blois, Dreux, ou encore Chartres seront recensées, tout comme Donnery, Jouy-le-Potier, Chaumont sur Loire, Vineuil, Celles sur Cher, La Riche, Chenonceau, ou encore Bourgueil…

Déposer-cliquer

Afin de s’assurer le bon déroulement du recensement, les protocoles sanitaires sont renforcés. Une nouveauté est mise en place pour limiter les contacts entre les agents et la population : le déposer-clicker.

Le principe est simple. Pour les ménages qui habitent en maison, un courrier sera déposé dans la boite aux lettres avec les consignes à suivre pour répondre au questionnaire sur papier ou sur internet. Ce courrier sera remis en mains propres aux ménages qui vivent en immeuble. Pour rappel, l’agent recenseur sera muni d’une carte officielle de l’INSEE.

En Centre-Val de Loire, selon Sébastien Terra, plus de 97% des ménages répondent au recensement de la population, et plus de la moitié répond sur internet.