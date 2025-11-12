72 marathons en 72 jours, l'incroyable exploit de cet ex-candidat de Koh Lanta

Il s'était promis d'aller jusqu'au bout, jour après jour. Promesse tenue. Parti le 1er septembre de Bray-Dunes, dans le Nord, Alban Pellegrin vient de terminer à Lauterbourg, en Alsace, son défi baptisé "Je cours chez vous" : 72 marathons en 72 jours, soit plus de 3200 kilomètres parcours, sans assistance.

Chaque soir, l'ancien aventurier de Koh-Lanta (2015 et 2018) dormait chez des habitants rencontrés sur la route. Un choix assumé pour donner une dimension humaine à son parcours et partager son projet directement avec ceux qu'il croisait.

Un hommage poignant

Ce défi, Alban l'a mené pour rendre hommage à sa mère, décédée d'un cancer du poumon. Il a profité de sa traversée pour collecter des fonds au profit de la Fondation du Souffle, une association engagée contre les maladies respiratoires. L'objectif initial de 15 000 euros a largement été dépassé, le montant de la cagnotte s'élève à ce jour (à 12h15) à plus de 31 000€.