À 86 ans, Françoise est sacrée Miss Retraitée de son Ehpad, Jean-Claude reçoit l'écharpe de Mister Retraité

À l’Ehpad Korian Au Fil du Temps de Meaux, la soirée du concours de Miss et Mister Retraité ressemblait à une parenthèse enchantée. Les résidents, habillés de leurs plus beaux vêtements, ont défilé sur un tapis rouge, sous les arches de ballons et les encouragements des familles, des amis et du personnel. Dans cette ambiance de gala, où tout semblait possible, c’est Françoise, 86 ans, qui a eu l’immense surprise de se voir couronnée Miss Retraitée, sous un tonnerre d’applaudissements.

L’émotion était à son comble. Couronnée d’un diadème étincelant et ceinte de son écharpe, Françoise n’a pu retenir ses larmes en découvrant les visages souriants et fiers de ses proches. Pour elle, ce moment unique a été bien plus qu’une simple soirée : un instant de grâce et de reconnaissance, une chance d’être célébrée à un âge où l’on ne s’y attend plus toujours. « C’est une personne très émotive, elle est timide et appréhendait mais elle s’est lancée et elle a été top », rapporte Brandon Omekenge, directeur de l’établissement La Détente à nos confrères du site actu.fr.

La retraite à l'honneur

Ce concours, organisé pour la deuxième année par l’Ehpad de Meaux, est devenu un rendez-vous très attendu par les résidents. Jean-Claude, qui a décroché le titre de Mister Retraité, portait lui aussi fièrement son écharpe, symbolisant la joie de pouvoir se présenter sous un jour nouveau. « C’est si rare pour eux de vivre une soirée comme celle-ci », confie l’une des organisatrices. « Ils peuvent se mettre sur leur 31, se sentir beaux et admirés. »

Les familles, invitées pour l’occasion, ont pu partager avec les résidents un moment qui contraste avec les activités habituelles de l'Ehpad. Ce gala improvisé a permis à chacun de sortir du quotidien de l’établissement pour vivre, l’espace d’une soirée, une fête digne des plus beaux événements parisiens. L’année prochaine, Françoise et Jean-Claude devront remettre leurs titres en jeu, laissant la place à de nouveaux participants prêts à briller à leur tour.

Ce concours de Miss et Mister Retraité est ainsi bien plus qu’une simple animation : c’est un hommage à la beauté de l’âge et une célébration de la vie.

Cette soirée, devenue un incontournable, rappelle que l’âge n’efface pas le désir de se sentir beau, ni l’envie d’être applaudi. À travers Françoise, Jean-Claude et tous les participants, c’est un véritable message d’espoir et de chaleur humaine qui s’est exprimé, marquant les cœurs et rappelant qu’il n’est jamais trop tard pour être célébré.