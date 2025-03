"Les Condés", "100 millions !" : à voir au cinéma le 26 mars

Une potacherie made-in-Marseille, promesse de vannes qui fusent, de mauvaise foi et de déclaration d’amour – en filigrane - à la « bonne mère »…

Bref, que du "grand gagnant" ici dans les peaux d’un menteur, d’un conspirationniste, d’un pseudo rappeur, d’un raciste et d’un gars endetté jusqu’au cou, tous bien décidés à s’enrôler dans la police nationale. Pas tant par conviction, que pour toucher le gros salaire promis pour intégrer la toute nouvelle brigade censée éradiquer Marseille de sa corruption…

Les "Condés" en question c’est l’équipe derrière Les Segpa, Les Déguns ou plus récemment, Sous écrous…

Comédie toujours, pour un pas de deux entre Michèle Laroque et Kad Merad qui héritent du jour au lendemain de 100 millions !

On ne présente plus Kad Merad, ni Michèle Laroque, hautes figures de la comédie en France. Ces deux-là se croisent régulièrement à l’affiche (pas plus tard que le 13 février dernier sur Netflix dans Lune de miel avec ma mère).

Les amateurs du genre devraient trouver leur bonheur dans ce 100 millions ! où le rire côtoie le message engagé. Même si au final, la seule question qui se pose est bien : « Et vous ? Que feriez-vous si vous héritiez de 100 millions d’euros ? »

Ecouter le podcast Dans l'oeil d'Iris consacré aux sorties ciné du 26 mars, ici :