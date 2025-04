Nos idées sorties pour ce week-end du 4 au 6 avril

Marathon de Cheverny, gratuité des musées loirétains, ou encore chasses aux œufs… De nombreux rendez-vous sont à nouveau programmés ce week-end. À noter d’ailleurs que ce week-end marque le coup d’envoi des vacances de Pâques pour la région Centre-Val de Loire et Pays de la Loire.

Voici une liste non exhaustive des évènements programmés près de chez vous.

Essonne

2ème édition ce samedi de Villiers en jeux. Le festival s’adresse à tous les amateurs de jeux de société : jeux d’ambiance, de plateaux, en famille ou à deux… c’est le moment de venir tester des franchises. Des tournois sont également organisés. Rendez-vous à l’Espace Colette.

Un marché des saveurs et de l’artisanat est à découvrir ce dimanche, dans le parc de la mairie de Souzy-la-Briche. Cette 3ème édition vous permettra de rencontrer des producteurs et artisans locaux mais aussi d’autres régions.

L’espace culture Jean-Jacques Robert de Mennecy accueille ce vendredi soir Laura Laune. L’humoriste belge revient avec un nouveau spectacle à l’humour toujours aussi noir et irrévérencieux.

Enfin une exposition de Dinosaures avenue Blaise Pascal à Morangis. Une vingtaine de spécimens, dont certains robotisés, seront à découvrir.

Loiret

Dernier week-end pour profiter de la fête foraine de Briare. La place du Champ de Foire s’anime avec des manèges à sensations, des attractions pour petits et grands, et bien sûr des stands de gourmandises.

Plusieurs spectacles à ne pas manquer à Orléans ce weekend : Gaël le Magicien sera sur la scène du zénith d’Orléans ce dimanche soir. Et au Palais des congrès, deux spectacles sont programmés d’affilé, du Neko Light Orchestra : à 15h30, un concert hommage aux plus belles musiques et chansons des chefs d'oeuvres du cinéma d'animation japonais, et à 20h, un concert tribute sur les univers « La Légende de Zelda ».

Bon plan ce week-end pour les Loirétains : l’entrée dans les musées et châteaux du département sont gratuits. Sont notamment concernés les châteaux de Sully-sur-Loire, Chamerolles, Gien ou le musée de Lorris. L’entrée sera gratuite sur présentation d’un justificatif.

Enfin l’évènement Roule ta Caisse a lieu ce dimanche à Orléans. Rendez-vous place de Gaulle pour observer les descentes de caisses à savon !

Loir-et-Cher

Depuis une semaine, la Fête foraine bat son plein à Blois. Jusqu’au 21 avril, rendez-vous au parc des expositions. De nombreuses attractions seront une nouvelle fois accessibles, et ce dimanche, une grande parade sur le thème "Dragon Ball Z" et "Naruto" est à découvrir.

Les sportifs ont rendez-vous à Cheverny ce week-end pour le marathon et le trail du pays des châteaux. Des courses pour tous les âges et tous les niveaux sont programmées. L’an dernier, plus de 5 500 participants ont répondu présents.

Le duo Jahneration est au Chato’Do de Blois ce vendredi soir. Le duo parisien s'impose aujourd’hui sur la scène reggae française, et comptabilise déjà 8 ans de tournée.

Enfin un nouveau spectacle équestre est à découvrir à Chambord. « Chambord, l’histoire à cheval » vous plongera au cœur de cinq siècles d’histoire, et mêlera cascades spectaculaires, dressage de haute école et projections vidéo.

Indre-et-Loire

Gaël Le Magicien est à découvrir sur la scène du parc expo de Tours ce samedi soir. Ce pilote de l’illusion vous émerveillera, en faisant notamment apparaitre sur scène un avion de chasse de l’armée de l’air !

A Loches, les groupes locaux sont à l’honneur à l’occasion de l’évènement Les Prémices du solstice. Trois groupes vont se succéder sur la scène de la salle des fêtes de Beaulieu-les-Loches, en guise d’introduction au festival du Solstice de juin.

Un job dating organisé ce samedi dans le tunnel du château royal d’Amboise. De 14h30 à 17h30, des offres dans l'hôtellerie et la restauration vous seront proposées. N’oubliez pas votre CV !

Enfin 4ème édition ce dimanche du salon du livre de Sainte-Maure-de-Touraine. L’évènement prendra de nouveau place au sein du Château des Rohan. 45 auteurs participeront à cet événement

Cher et Indre

C’est la grande braderie de Printemps en centre-ville de Bourges. Depuis ce jeudi et jusqu’à samedi, les commerçants bradent leurs stocks !

Pendant ces vacances de Pâques, un jeu d’enquête pour enfants est proposé au Pôle des étoiles de Nançay. La chasse aux météorites vous invite à retrouver des symboles disséminés au pôle, pour accéder aux fragments de météorite.

La ferme de la Jarrerie fête ses 100 ans ! Visite, animations, concerts ou encore marché de producteurs sont au programme à la ferme de la prairie à Chabris ce samedi.

Deux spectacles à découvrir ce week-end au Mach 36 de Déols : L’orchestre Lords of the Sound qui reprend les musiques mythiques de vos séries et films préférés. Et dimanche, revivez les tubes des comédies musicales des années 2000, dans le spectacle « Les comédies musicales ».

Waly Dia, de son côté, est sur la scène du Palais d’Auron ce samedi, avec son dernier spectacle « une heure à tuer ».

Bourgogne et Allier

La Maison à Nevers accueille ce vendredi soir Laura Laune. L’humoriste belge revient avec un nouveau spectacle à l’humour toujours aussi noir et irrévérencieux. Un spectacle qui ravira les amateurs de second degré.

C’est la Fête des jonquilles à Donzy ce dimanche. Pour l’occasion une grande brocante est organisée dans les rues du village.

L’association Sens-Fiction organise la 37ème édition du festival international du court métrage, CLAP 89.A partir de ce vendredi et jusqu’à dimanche, au cinéma Confluences de Sens, 19 courts métrages seront présentés en compétition officielle.

Enfin à Cluny, rendez-vous tout ce week-end au festival de la BD, et Cluny en jeux. Ça se passe du côté de l’abbaye, samedi et dimanche !

Sarthe

Foncez voir David Voinson ce vendredi soir au Palais des congrès du Mans ! L’humoriste, révélé sur les réseaux, explore les contradictions de sa génération. C’est très drôle, et touchant à la fois. Vous passerez un bon moment !

Et puis samedi soir, c’est la 2ème édition du gala de La Perche. Les meilleurs humoristes du moment seront sur scène, notamment Camille Lellouche, Thomas Marty ou Laurie Peret.

À Savigné-l’Évêque, c’est la 45ème édition du Pot Bouille ce weekend. Au-delà de déguster un excellent pot-au-feu à l’ancienne, vous découvrirez également un village d’artisans et de commerçants qui animera la fête, samedi et dimanche.

Enfin dernier week-end pour profiter des attractions de la fête foraine du Mans. Rendez-vous zone du Panorama.

Maine-et-Loire

C’est l’évènement de ce week-end : l’Angers Geekfest est de retour. Jeux vidéos, mangas, ou encore cosplay… tout l’univers geek est représenté sur plu de 15 000 m2. Rendez-vous ce samedi et dimanche au parc des expositions.

À Cholet, se tient ce dimanche la 3ème édition du Girls Skate Crew. L’évènement met en avant le skateboard au féminin ! Initiations, jeux, et défis sont notamment au programme.

De l’impro ce weekend, avec l’évènement « l’impro fait son show » ce vendredi au P’tites folies d’Angers. A l’aide de thèmes donnés par le public, les comédiens inventent une histoire. Bonne ambiance garantie !

Enfin ce samedi c’est la 3ème édition de la fête des familles à Bellevigne-les-Châteaux. Structures gonflables, spectacle et musique vous attendent dans la salle des sports de Saint-Cyr-en-Bourg.