Le Tour Vibration revient en 2025 : 4 dates à retenir !

La tournée musicale incontournable de la rentrée sera une fois de plus au rendez-vous cette année, pour une neuvième édition qui s’annonce une fois de plus exceptionnelle ! Après une édition record en 2024, avec plus de 143 000 spectateurs, le Tour Vibration vous attend une fois de plus nombreux en septembre 2025. Quatre villes accueilleront l’évènement. Rendez-vous le :

6 septembre 2025 à Sorigny (Indre-et-Loire)

13 septembre à Châteauroux (Indre)

20 septembre à Romorantin (Loir-et-Cher)

27 septembre au Mans (Sarthe)

Comme tous les ans, les plus grands artistes du moment se succèderont sur la scène du Tour Vibration. L'an dernier, pour rappel, Gims, Pierre Garnier, Soprano, Keen'V, Vitaa, ou encore Matt Pokora ont répondu présents !

On vous dévoilera la programmation dans les prochains mois. Mais une chose est sûre, elle sera une fois encore de qualité ! « Je remercie chaleureusement les collectivités qui rendent possible ce rendez-vous unique, souligne Olivia Valli, associée et directrice générale Régie, Antennes, Promotion du Groupe 1981. À l’heure où l’accès à la culture se fait parfois plus difficile, permettre au plus grand nombre d’assister gratuitement à des concerts d’artistes majeurs est un geste fort, et porteur de sens. »

Rendez-vous donc dans quelques semaines pour découvrir les artistes présents au Tour Vibration 2025.