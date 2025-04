"Minecraft", "Le Routard", à voir au cinéma le 2 avril

S’il a toujours rêvé de voyager, Yann n’a, jusqu’à présent, jamais mis les pieds hors de France. Or, il a 5 jours pour vérifier 40 adresses à Marrakech. De quoi, transformer le job de sa vie en enfer …

Aux commandes, Philippe Mechelen, le co-scénariste de la saga des Tuches. S’il signe ici son deuxième long-métrage, ça ne l’empêche pas de réunir un sacré casting de seconds rôles, parmi lesquels Christian Clavier en patron d’organe de presse ou le regretté Michel Blanc en mafieux intraitable mais mal entouré, dans l’un de ses tous derniers rôles.

Minecraft prend vie

Comédie toujours, mais en mode "gros blockbuster" avec Minecraft, le film. On se demandait sous quelle forme ce gigantesque carton de l’industrie du jeu vidéo allaient bien pouvoir être adapté ; la réponse tient en un mot : créativité.

Celle indispensable pour survivre dans l’univers cubique de Minecraft où se retrouvent projetés 4 bras cassés. Aux côtés de Steve, un expert fabricateur, ils vont devoir faire appel à leur plus grande imagination pour maîtriser ce monde, repousser Piglins et Zombies et rentrer chez eux…