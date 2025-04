Aime Simone dévoile son troisième et nouvel album REV

On l'avait découvert en 2022 avec son single Shining Light, extrait de son album sorti en 2020 Say Yes, Say No. Aime Simone s'est depuis imposé sur les différentes scènes françaises mais aussi lors des festivals. L'ex mannequin franco-norvégien est de retour ce 4 avril 2025 avec son troisième album REV.

Un nouvel opus qu'il décrit comme "un album-manifeste, radical, émotionnel, viscéral. Il mêle rage post-punk, mélancolie pop et noirceur électronique pour raconter un voyage de transformation. C’est une œuvre cinématographique et sensorielle, entre révolution intime et mythe contemporain."

Un album qu'il défendra en tout cas sur scène dès l'automne avec pas moins de 28 dates entre la France et le reste de l'Europe. Toutes les dates sont à retrouver ici.