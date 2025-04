Pourquoi nous refusons de diffuser Bertrand Cantat

Sorti il y a dix jours, le documentaire « De rockstar à tueur, le cas Cantat » (Netflix), réalisé par Anne-Sophie Jahn et Nicolas Lartigue, retrace le parcours de Bertrand Cantat, passé d’idole du rock français à auteur d’un féminicide, celui de sa compagne, Marie Trintignant à Vilnius (Lituanie) en 2003. Cette série en trois volets revient en détails sur le traitement médiatique de l’affaire, et en particulier sur la mansuétude dont a bénéficié le chanteur parmi ses pairs et les média, aveugles à la réalité des violences conjugales, préférant évoquer « un crime passionnel ». Elle donne aussi la parole aux proches d’une autre compagne de Bertrand Cantat : Krisztina Rady. Selon sa famille, celle-ci s’est donnée la mort il y a quinze ans après des années de violences psychologiques.

Avec cette série, les réalisateurs entendent poser la question suivante : peut-on encore séparer l’homme de l’artiste ? Une question ravivée par le retour sur scène de Bertrand Cantat en 2010. Doit-on continuer à écouter Le vent nous portera ? Doit-on encore acheter ses albums ? Ignorer la gravité de ses actes au nom de l’art, ne serait-ce pas perpétuer la culture du silence autour des violences conjugales ? Aucune mélodie, aucun texte, aussi beaux soient-ils, ne sauraient le justifier. C’est pourquoi, sur notre antenne, nous faisons le choix de ne pas diffuser Noir Désir et Bertrand Cantat.