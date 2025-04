Marathon de Cheverny : plus de 6000 coureurs attendus !

L’évènement confirme une fois de plus son engouement. L’an dernier, plus de 5 500 participants étaient recensés en 2024, et cette année, ils seront plus de 6000 les 5 et 6 avril prochains. Ce qui en fait le 2èmerendez-vous incontournable du running en région Centre.

Les dossards ont été pris d’assaut, et cela n’a rien d’étonnant, puisque l’évènement a tout pour séduire. « Ce n’est pas qu’un marathon, nous explique Elodie, chargée de communication. Il y a 8 courses différentes. Il y en a pour tous les niveaux et tous les âges ».

Des courses pour enfants sont en effet programmées, mais aussi un 5km sur route, un 10 km, et les trails 14, 35km. « Et les fameuses courses phares, qui sont plutôt semi-marathon, marathon et même un 63 km sur le trail. Donc cet éventail de course fait que ça peut plaire à tout le monde ». Un petit conseil donc, en 2026, pensez à prendre votre dossard le plus tôt possible !

Stands locaux

Et rassurez-vous, si vous n’avez pas prévu de courir, vous ne serez pas en reste. Le village réserve aussi son lot de surprises et d’animations. « On aura plus de 40 exposants, avec un bon nombre de courses « amies »,précise Elodie. Les organisateurs des courses partout en France viennent, comme le marathon du Médoc ou nos voisins du marathon de Tours ».

Et vous pourrez également découvrir ou redécouvrir des producteurs locaux, comme la biscuiterie de Chambord ou la maison des vins de Cheverny. Vins, bière ou encore fromages de la région seront à déguster.

Informations pratiques :

Gymnase de Cour-Cheverny – 2 avenue des Combattants d’AFN, 41700 Cour-Cheverny

De 15 heures à 19 heures le vendredi 4 avril et de 10 heures à 19 heures le samedi 5 avril.

Le village des exposants est également le lieu de retrait des dossards pour tous les participants.