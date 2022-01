A cause de son surpoids, le gagnant d’un voyage spatial empêché de monter à bord

Le 15 septembre dernier, la fusée Falcon 9 de Space X décollait du Centre spatial Kennedy en Floride (Etats-Unis). A son bord, les quatre premiers touristes spatiaux de l’histoire : Hayley Arceneaux, Chris Sembroski, Sian Proctor et Jared Isaacman... mais pas Kyle Hippchen, qui avait pourtant gagné sa place.

Ce pilote de ligne de 43 ans avait participé à la tombola lancée par le milliardaire Jared Isaacman à l’origine du voyage ; et avait été tiré au sort parmi 72 000 bulletins ! Il faut dire qu’il avait mis toutes les chances de son côté en achetant pour 600$ de tickets.

Malheureusement, Kyle ne remplissait pas toutes les conditions. Notamment, celle d’avoir un poids n’excédant pas les 113 kg. «J'ai essayé de voir comment je pouvais perdre 30 kg en six mois... Ce qui est possible, mais ce n'est pas la chose la plus saine au monde» a-t-il confié au New York Post.

Pas rancunier, le pilote originaire de Floride a offert sa place à son ancien colocataire à l’Université, Chris Sembroski, qui avait lui-même participé à la tombola et a su apprécier ce cadeau à sa hauteur : « Je lui en serai éternellement reconnaissant » a-t-il déclaré.

Quant à Kyle Hippchen, il n’a pas tout perdu. Il a eu le droit d’assister au décollage de la fusée depuis les premières loges d’un balcon VIP.

Décidément bon camarade, il n’a pas souhaité révéler l’affaire plus tôt pour ne pas gâcher le plaisir des autres : « C'était leur moment, et je ne voulais pas trop les distraire de ce qu'ils faisaient » a-t-il expliqué tout en reconnaissant être « incroyablement déçu. Mais c'est comme ça ».