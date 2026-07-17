À Chypre, un hôtel de luxe lance une « garantie soleil » pour séduire les vacanciers

Direction Limassol, sur l’île de Chypre, où un hôtel 5 étoiles a décidé d’innover pour attirer les voyageurs en quête de soleil et de détente.

Le City of Dreams Mediterranean a récemment lancé une offre originale baptisée « garantie soleil », une promesse destinée aux vacanciers qui souhaitent profiter pleinement du climat méditerranéen.

Le principe est simple : si le soleil n’est pas au rendez-vous pendant le séjour, l’établissement offre une nuit gratuite aux clients concernés lors de leur prochaine visite. Une initiative qui pourrait séduire les voyageurs qui craignent de passer leurs vacances sous les nuages ou qui ont parfois l’impression de manquer de chance avec la météo.

Cette offre prend tout son sens dans un pays réputé pour son climat exceptionnel. Chypre figure en effet parmi les destinations européennes les plus ensoleillées, avec une moyenne annoncée de 300 à 340 jours de soleil par an. L’hôtel mise donc sur une probabilité relativement faible de devoir offrir des nuits supplémentaires, tout en renforçant son image de destination premium.

Cependant, les conditions pour bénéficier de cette garantie sont particulièrement précises. L’établissement a établi une définition stricte d’une « journée ensoleillée » : le soleil doit être présent à hauteur d’au moins 70 % entre 9 heures et 17 heures. L’objectif est d’éviter toute contestation et de s’appuyer sur des critères mesurables.

Pour suivre l’évolution de la météo, des données d’ensoleillement seront collectées quotidiennement puis intégrées à un calendrier météorologique mis à jour chaque semaine. Si les relevés indiquent que le seuil des 70 % n’a pas été atteint pendant le séjour, les clients pourront alors bénéficier d’une nuit offerte lors d’un prochain passage dans l’établissement.