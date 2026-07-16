Lizzo invite Dave Chapelle dans son nouveau clip
Publié : 16 juillet 2026 à 14h39 par Robin LECOMTE
Crédit image: WS / TicketMaster
Pour prolonger l’univers de son dernier album, Lizzo a sorti le clip de son titre « Sexy Ladies ». Tourné au Nationals Park de Washington, la vidéo renvoie toute la bonne humeur naturelle présente dans sa musique.
Lizzo chante à la gloire des « sexy ladies » ! Après avoir dévoilé son nouvel album Bitch début juin, la chanteuse américaine est de retour avec le troisième clip de ce projet sur le titre Sexy Ladies. Introduit par le présentateur et humoriste Dave Chapelle, la vidéo est solaire et joyeuse. Lizzo prend possession du Nationals Park, le stade de baseball de l’équipe de Washington, et y invite ses amis. Entre twerk, nourriture, danse et rap, la chanteuse rend hommage aux sexy ladies de son entourage.