Lizzo invite Dave Chapelle dans son nouveau clip

Lizzo chante à la gloire des « sexy ladies » ! Après avoir dévoilé son nouvel album Bitch début juin, la chanteuse américaine est de retour avec le troisième clip de ce projet sur le titre Sexy Ladies. Introduit par le présentateur et humoriste Dave Chapelle, la vidéo est solaire et joyeuse. Lizzo prend possession du Nationals Park, le stade de baseball de l’équipe de Washington, et y invite ses amis. Entre twerk, nourriture, danse et rap, la chanteuse rend hommage aux sexy ladies de son entourage.