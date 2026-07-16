Des centrales solaires sur les voies ferrées : une innovation prometteuse

Les infrastructures ferroviaires pourraient bientôt jouer un rôle inattendu dans la transition énergétique.

En Europe, une nouvelle technologie consiste à installer des panneaux photovoltaïques directement sur les voies ferrées afin de produire de l’électricité renouvelable sans empiéter sur des espaces naturels ou agricoles. Après une première expérimentation réussie en Suisse, ce concept innovant s’apprête désormais à franchir les frontières et à s’implanter en Italie.

Le projet pilote a été développé par la start-up suisse Sun-Ways. Dans le canton de Neuchâtel, l’entreprise a installé 100 mètres de panneaux solaires sur une ligne ferroviaire. Le site comprend 48 panneaux photovoltaïques spécialement conçus pour être intégrés à l’infrastructure existante. L’objectif n’est pas de modifier le fonctionnement des trains ni de transformer les rails en source d’alimentation directe pour le trafic ferroviaire, mais plutôt d’exploiter des surfaces déjà aménagées pour produire de l’énergie propre.

Les premiers résultats sont encourageants. En une année, l’installation a généré près de 16 000 kilowattheures (kWh) d’électricité. Cette production démontre la faisabilité technique du système et ouvre la voie à des déploiements à plus grande échelle. Selon les estimations de Sun-Ways, si l’ensemble des 5 317 kilomètres de voies ferrées suisses étaient équipés de panneaux solaires, la production annuelle pourrait atteindre un térawattheure. Une telle quantité représenterait environ 2 % de la consommation électrique du pays, un chiffre significatif qui souligne le potentiel de cette innovation.

Au-delà de la Suisse, le concept suscite déjà l’intérêt à l’international. Sun-Ways a signé un partenariat en Italie afin de préparer un nouveau projet pilote destiné à tester la technologie dans un autre contexte ferroviaire. L’entreprise travaille également au développement d’installations similaires en Corée du Sud et mène des discussions avec plusieurs autres pays.