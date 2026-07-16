Marcher sera bientôt récompensé au Royaume-Uni

Le système de santé britannique, le NHS (National Health Service), s'apprête à lancer une nouvelle initiative destinée à encourager les habitants à adopter un mode de vie plus actif.

Face à la sédentarité, reconnue comme un facteur de risque pour de nombreuses maladies, l'objectif est simple : inciter chacun à marcher une trentaine de minutes par jour grâce à un défi motivant… et récompensé.

Prévu pour le début de l'année prochaine, ce programme baptisé « Un marathon par mois » invite les participants à accumuler l'équivalent de 26 miles, soit environ 42 kilomètres, au fil des semaines. En marchant environ 30 minutes chaque jour, la plupart des participants atteindront cette distance à la fin du mois, correspondant à celle d'un marathon.

Pour suivre leur progression, les utilisateurs pourront enregistrer leurs promenades via une plateforme numérique dédiée. Le système comptabilisera les kilomètres parcourus au quotidien et permettra aux participants de mesurer leurs performances tout au long du défi.

Afin de rendre l'expérience encore plus attractive, le NHS prévoit d'offrir différentes récompenses à celles et ceux qui relèveront le défi. Parmi les avantages envisagés figurent notamment des réductions et d'autres offres promotionnelles, destinées à encourager la régularité plutôt que la performance sportive.

Cette initiative est développée en partenariat avec Sir Brendan Foster, ancien athlète britannique médaillé olympique et fervent défenseur de l'activité physique. Selon lui, l'objectif est de convaincre plus de 100 000 personnes de participer à ce défi national, avec un suivi quotidien des données enregistrées numériquement.

Si cette cible est atteinte, Sir Brendan Foster estime que l'événement pourrait être considéré comme le plus grand marathon jamais organisé, non pas parce que les participants courront ensemble, mais parce qu'ils accompliront collectivement la distance emblématique d'un marathon au cours d'un même mois.