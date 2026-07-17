Un rein transporté par drone : une avancée prometteuse pour accélérer les greffes

Au début du mois, un vol pas comme les autres a été réalisé dans l’Ouest de la France.

Les équipes du CHU de Nantes et du Centre hospitalier départemental Vendée ont mené un essai préclinique inédit : transporter un rein destiné à la recherche médicale à l’aide d’un drone.

L’objectif de cette expérimentation était de démontrer la faisabilité du transport d’un organe par voie aérienne, une solution qui pourrait à terme permettre de réduire considérablement les délais d’acheminement lors des transplantations. Dans le domaine de la greffe, chaque minute compte : la rapidité du transport entre le lieu de prélèvement et le centre de transplantation est en effet un facteur déterminant pour maximiser les chances de réussite.

Pour réaliser ce test, le drone a parcouru une distance de 60 kilomètres. L’appareil, mesurant 2,70 mètres d’envergure, a atteint une vitesse proche de 120 km/h et a effectué le trajet en seulement 35 minutes. Une performance qui illustre le potentiel de cette technologie pour compléter, voire remplacer certains moyens de transport traditionnels, souvent soumis aux contraintes de circulation ou aux délais logistiques.

Le principal défi de cette mission résidait dans la conservation de l’organe pendant le vol. Le rein transporté devait rester dans des conditions strictement contrôlées afin de préserver son intégrité. Malgré une température extérieure atteignant 32 °C, les équipes sont parvenues à maintenir l’organe à une température constante de 4 °C pendant toute la durée du trajet.

Cette réussite constitue une étape importante dans le développement de nouvelles solutions au service de la médecine de demain. Même si l’essai a été réalisé avec un organe destiné à la recherche et non à une transplantation humaine, les résultats obtenus ouvrent la voie à de futures expérimentations.